Арестован житель Оренбурга, похитивший более 10 млн рублей под видом брокера

Калининский районный суд Челябинска отправил под стражу 25-летнего жителя Оренбурга, обвиняемого в мошенничестве на сумму более 10 млн руб.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, по версии следствия мужчина в составе группы соучастников с мая по июль 2019 года похищали деньги у жителей регионального центра.Злоумышленники, представляясь биржевыми брокерами, предлагали заработать без особых усилий. Для этого нужно было пройти платный курс обучения, стоимостью 10 тыс. руб. за один час, а затем внести на депозитный счет торговой площадки $6 тыс., якобы для получения прибыли. Таким образом им удалось обмануть более 40 жителей Челябинска, похитив у них более Жителю Оренбурга предъявлено обвинение по 10 млн руб. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Расследование продолжается.