Назначен новый заместитель прокурора Краснодарского края

Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка назначил заместителем прокурора Краснодарского края старшего советника юстиции Романа Орлова, сообщила пресс-служба ведомства. До назначения на эту должность господин Орлов был краснодарским транспортным прокурором Южной транспортной прокуратуры.

По данным прокуратуры края, Роман Орлов окончил юридический факультет Иркутского государственного университета в 2001 году, начал службу в прокуратуре Иркутской области в должности следователя прокуратуры Октябрьского района Иркутска. В 2006 году перешел на службу в прокуратуру Краснодарского края, служил в должности начальника управления по надзору за следствием в следственных органах Следственного комитета, затем начальника управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Краснодарского края, после этого перешел в Южную транспортную прокуратуру.

Анна Перова, Краснодар