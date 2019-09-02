В Венеции показали финальные эпизоды из цикла Miu Miu «Women`s Tales»

На 76-м Международном кинофестивале в Венеции в рамках конкурса авторского кино показали два фильма, завершающих серию короткометражных фильмов Miu Miu «Women`s Tales». Фильмы затрагивают темы тщеславия и женственности в XXI веке. К созданию этих картин приглашаются женщины-режиссеры с особенным видением.

Так, режиссером 18-го эпизода стала Линн Рэмси. Именно она сняла драму потрясающей глубины «Тебя никогда здесь не было» с Хоакином Фениксом. Картина завоевала награды за лучшую мужскую роль и лучший сценарий на Каннском кинофестивале 2017 года. Еще одна работа Рэмси, «Что-то не так с Кевином», стала единственным британским художественным фильмом, удостоившимся номинации на «Золотую пальмовую ветвь» в основном конкурсе Каннского кинофестиваля в 2011 году, а также завоевал многочисленные награды Премии британского независимого кино, Лондонского кинофестиваля и Гильдии писателей Великобритании.

Своей героиней Рэмси, сама когда-то изучавшая фотографию, выбрала фотографа Бриджит Лакомб, которая специализируется на портретной съемке. Она неоднократно фотографировала Мерил Стрип и Миуччу Праду, а также многих других известных людей современности. Документальный фильм так и называется — «Brigitte» — и повествует о методе Лакомб.

Кроме того, в Венеции также показали фильм американской журналистки и писательницы Хэйли Гейтс «Shako Mako» о жизни женщин на Ближнем Востоке.

Miu Miu «Women`s Tales» стартовал в 2011 году, фильмы для цикла сняли Аньес Варда, Ава Дюверней, Хлое Севиньи и многие другие.

На ужин в Ca` Corner Della Regina по случаю показа пришли: Руни Мара и Хоакин Феникс, Люси Бойнтон и Рами Малек, Хлои Севиньи, Брит Марлинг, Стейси Мартин, Гаспар Ноэ, Лука Гуаданьино и многие другие представители индустрии кино.