«Территория РИТМА» проходит в Нижегородской области В международном предпринимательском форуме принимают участие 110 бизнесменов.

Международный инклюзивный предпринимательский форум проходит в регионе третий год подряд.

Мероприятие проходит в регионе третий год, в этот раз в нем принимают участие представители 17 городов России, Кипра и Израиля. Форум будет работать до 4 сентября, его победители получат денежные гранты и помощь в разработке бизнес-плана.

Организатор форума Роман Пономаренко сообщил, что участники проектов здесь учатся составлять бизнес-планы, подбирать сотрудников и организовывать рекламные кампании.

Создать востребованный бизнес-проект, используя возможности форума, намерена Светлана Озинова из Москвы, имеющая ограниченные возможности по здоровью.

Форум продлится до 4 сентября. Победители получат денежные гранты и помощь в разработке бизнес-плана.