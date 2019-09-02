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Фото: Андрей Абрамов

В новый класс не первый раз

Школы региона проверили на готовность к новому учебному году.

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В Нижегородской области в этом году первый звонок прозвучит почти для 37,5 тысяч первоклассников.


Около 325 тысяч учащихся пошли в 2019 году в школу, из них около 37,5 тысяч – первоклассники. Примерно 80% школ смогут организовать обучение в одну смены, остальные пока будут работать в две.

Министр образования региона Сергей Злобин сообщил, что на протяжении летних месяцев в школах шел ремонт: меняли кровлю и окна, ремонтировали системы отопления.

В новом учебном году будет открыто четыре новых школы суммарно на 2150 мест, - заявил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

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