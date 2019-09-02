Программу развития агропрома Оренбуржья разработают до конца 2019 года

Программа развития агропромышленного комплекса Оренбургской области будет разработана и принята до конца текущего года. Ее составят с поправкой на современные направления повышения эффективности и продуктивности сельского хозяйства региона. Об этом сообщает правительство Оренбургской области со ссылкой на губернатора Дениса Паслера.

«Представители правительства области и нашего аграрного университета по моему поручению изучают опыт регионов, где погодные и климатические условия схожи с оренбургскими, а урожайность выше и сельхозпроизводство эффективнее»,– цитируются в сообщении слова Дениса Паслера.

Как сообщает региональное правительство со ссылкой на Дениса Паслера, в июле текущего года областные власти направили в Минсельхоз России заявку на сумму свыше 1,7 млрд руб. Деньги планируется направить на реализацию ряда крупных программ, по повышению качества жизни в селах Оренбургской области.

Георгий Портнов