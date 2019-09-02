На Ставрополье 38 человек заразились Крымской лихорадкой

На конец августа этого года в Ставропольском крае зафиксировали 38 лабораторно-подтвержденных случаем Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ), сообщает пресс-служба краевого роспотребнадзора. В стационарах с укусами клещей находятся шесть человек.

«За последнюю неделю обращаемость по поводу укусов клещей значительно снизилась, но ещё не исключены случаи заражения КГЛ и остается высоким риск заражения другими инфекциями, передающимися клещами – боррелиозом, анаплазмозом и эрлихиозом при посещении лесных зон отдыха», - говорится в сообщении.

За эпидсезон в медицинские учреждения региона с укусами клещей обратилось 5,9 тыс. человек, из ни 2,6 тыс. детей.

Дарья Голякова