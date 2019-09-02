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Областное управление по госэкспертизе отказалось рассматривать проект рекультивации челябинской свалки

Управление государственной экспертизы проектной документации Челябинской области оставило без рассмотрения проект рекультивации челябинской городской свалки. Региональное ведомство считает, что утверждать документацию должны федеральные чиновники. Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал и.о. замглавы города по городскому хозяйству Евгений Крехтунов.

«По экспертизе, которая была подана в Госэкспертизу Челябинской области, проектная документация оставлена без рассмотрения из-за того, что госэкспертиза Челябинской области отправила запрос в Минстрой для уточнения органа государственной экспертизы проекта. Экспертиза Челябинской области считает, что это уровень проведения Москвы. Когда ответ от них получим, будем знать, что по проекту делать», - рассказал Евгений Крехтунов.

При этом господин Крехтунов отметил, что сейчас на объекте идут подготовительные работы, и отставания от графика нет. «По рекультивации свалки работы идут в плановом режиме. 22 единицы техники работает, 25 человек технического персонала. Ведутся работы по планировке территории и устройству площадок», - сообщил Евгений Крехтунов.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», ФГУП «РосРАО» в июле заключило контракт с администрацией Челябинска на проведение подготовительных работ по рекультивации челябинской городской свалки. Стоимость работ – 147 млн руб. Закончить работы подрядчик должен до 30 октября. К этому моменту должна быть пройдена госэкспертиза, чтобы «РосРАО» могло приступить к основным земляным работам.

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