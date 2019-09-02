Открытие моста по улице Шевченко в Екатеринбурге перенесено

Мост на улице Шевченко в Екатеринбурге откроют 5 сентября, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК), которая ведет там ремонтные работы. Ремонт моста, связывающего Пионерский микрорайон с центром города, ведется с начала августа. Он связан с заменой труб горячего водоснабжения на перекрестке улиц Шевченко и Луначарского.

«Планировалось открыть мост к 1 сентября, но сроки перенеслись из-за повреждения водовода, в результате которого вода затопила все траншеи, в которых мы прокладываем трубы, и три дня подрядчик потратил на то, чтобы откачать воду и заменить часть грунта»,— сообщили в пресс-службе ЕТК. Однако, уточнили там, до 5 сентября планируется открыть две полосы. Сроки окончания работ станут известны по итогам сегодняшней встречи с представителями подрядной организации, добавили в пресс-службе.

Ранее сегодня неизвестные сломали ограждение, блокирующее проезд машин по мосту. Автомобилисты ехали в центр, полагая, что движение открыто, однако вынуждены были разворачиваться, когда доезжали до места работ.