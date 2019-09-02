В Челябинск на этой неделе прибудут новые автобусы на газомоторном топливе

В Челябинск на этой неделе прибудет первая партия автобусов на газомоторном топливе. 18 новых транспортных средств начнут курсировать по наиболее загруженным маршрутам уже в сентябре. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщила исполняющая обязанности мэра Челябинска Наталья Котова.

«Автобусы должны появиться завтра к вечеру. После этого будет проведен технический осмотр, затем будут приняты в казну, поставлены на технический учет, должны пройти регистрацию. Все эти процедуры займут еще неделю. После этого мы будем определяться, на какие маршруты они будут направлены. Первое предложение – направить на наиболее востребованные маршруты, в том числе 64-й»,- рассказала Наталья Котова.

Также в город доставлен новый низкопольный трехсекционный трамвай. Специалисты транспортного депо №2 начнут тестировать его на улицах города.

Как ранее сообщал начальник управления транспорта Челябинска Максим Кичеев, в этом году 65 автобусов планируется закупить для обновления подвижного состава ООО «Общественный городской транспорт» (принадлежит администрации Челябинска). Из областного бюджета на это выделен 761 млн руб.