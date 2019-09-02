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ГК «Ростов-Дон» стал пятикратным обладателем Суперкубка

Гандболистки «Ростов-Дона» обыграли в Тольятти ГК «Лада» в матче за Суперкубок России со счетом 29:22, сообщает управление информационной политики Ростовской области.

«По итогам упорной борьбы спортсменки в пятый раз стали обладателями Суперкубка России», -передает управление слова министра по физической культуре и спорту региона Самвела Аракеляна.

Впервые Суперкубок России разыграли в 2014 году, тогда его обладателем стала звенигородская «Звезда». Затем с 2015 по 2018 годы почетный трофей четыре раза подряд доставался ростовскому клубу.

Дарья Голякова


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