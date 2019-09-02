Жителям Металлургического района на выборах предложат проголосовать за места для благоустройства

В Металлургическом районе Челябинска в единый день голосования 8 сентября проведут локальный опрос мнения жителей о необходимости благоустройства общественных пространств. Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал глава Металлургического района Сергей Кочетков.

Анкетирование будет проводиться рядом с избирательными участками в Металлургическом районе. Жителям предложат выбрать из семи вариантов общественных пространств, которые в приоритетном порядке будут благоустраиваться в следующем году. Как отметил Сергей Кочетков, список составлялся на основе обращений людей в администрацию района, в него вошли: сквер по улице Байкальской, территории перед домами №256 по шоссе Металлургов, №96 по улице Дегтярева, перекресток улиц Калмыкова и Черкасской, бульвар Металлургов, сквер Победы, участок перед школой №141.

«Мы приняли решение, и во всеобщий день выборов рядом с избирательными участками будет проводиться рейтинговое голосование. Оно будет касаться тех семи территорий, которые жители выбрали. В дальнейшем будет проводиться их ремонт и обновление. Также мы попросим жителей дать свои предложения по дополнительным общественным пространствам, по дворовым территориям, по квартальным территориям и по поселкам»,- рассказал Сергей Кочетков.