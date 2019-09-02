Директор саратовского ООО обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику УФСБ

В Саратове завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО, который обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику УФСБ в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Следствие полагает, что 24 апреля этого года обвиняемый передал сотруднику УФСБ 1 млн руб. за незаконное бездействие - не проведение проверки в отношении двух организаций, которые занимались незаконной эксплуатацией специализированного оборудования участка железной дороги для хранения, транспортировки и отгрузки нефти контрагентам. Оперативник отказался от незаконного вознаграждения, директор ООО был задержан. В настоящее время он находится под домашним арестом.

Уголовное дело направлено прокурору.

Марина Ковалева