Самобытный «китаец»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Александр Леви рассказывает о впечатлениях после теста Oppo RX17 Pro.

Грядущая осенняя волна масштабных релизов на мобильном рынке поглотит любые невнятные модели без заметных особенностей. Но если для лидеров производителей смартфонов это сезонная история, то почти для всех китайских вендоров это затяжное испытание. Они постоянно испытывают похожее давление в борьбе за внимание пользователей. Поэтому чаще всего именно с Востока приходит что-то необычное.

Протестированная мной модель Oppo RX17 Pro выглядит симпатично, при этом самобытно. Матовое 3D-стекло на задней крышке имеет лишь два варианта расцветки: темный изумруд и туманный градиент с переливом из темно-синего в фиолетовый. Есть и своя версии так называемой «челки» на дисплее в виде небольшой назревающей капли, где хватило места только фронтальной камере. Этот вырез почти незаметен при огромной диагонали AMOLED-экрана в 6,4 дюйма, покрывающего 91,5% лицевой стороны.

Смартфон в меру технологичен, но имеет особенности, которые легко могут изменить желание потенциального покупателя в любую из сторон. В Oppo RX17 Pro меня больше всего привлекла технология быстрой зарядки SuperVOOC. За первые десять минут батарея заряжается примерно до 40%. У одного из объективов основной тройной камеры изменяемая диафрагма. После флагмана Samsung это второе подобное решение на рынке. Получаемые кадры выглядят замечательно, если речь не идет о портретной съемке в темноте. И отличными можно считать снимки на фронтальную 25 Мп камеру с алгоритмами искусственного интеллекта.

Для Oppo RX17 Pro разработчики выбрали довольно редкий процессор Snapdragon 710. Не столь важны его чуть выше среднего показатели в синтетических тестах, сколько отсутствие запаса мощности на ближайшие годы. 128 Гб встроенной памяти не расширить — слота под карту памяти в смартфоне нет, как и разъема mini-jack для наушников. Зато инженеры предусмотрели слот под две сим-карты, спрятанный в экран ультразвуковой сенсор отпечатка пальцев и даже NFC-чип. Последнее для Oppo скорее нонсенс.

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