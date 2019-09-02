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Ижевск. Удмуртия
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Новости
13:24
Суд отказался лишать родительских прав пару за участие в акции протеста
13:51
Удмуртия заняла 1-е место среди регионов ПФО по объему торговых площадей на тысячу жителей
12:58
Удмуртия планирует привлечь федеральные средства на строительство детской поликлиники в Можге
10:46
Шестерых жителей Удмуртии будут судить за незаконную рубку леса с ущербом в 5,4 млн рублей
10:05
Еще одну роботизированную ферму построят в Удмуртии
09:06
В Удмуртии отремонтировали две автотрассы
08:42
На шлюзовом проезде по улице Ленина в Ижевске запретят остановку транспорта
08:39
В Можге заложили первый камень нового вокзального комплекса
31/08
Удмуртия заняла 40-е место в рейтинге регионов по средней зарплате учителей
30/08
В Ленинском районе Ижевска открыли детсад-долгострой на 220 мест
30/08
Экс-министр по физической культуре и спорту Удмуртии перешла в администрацию президента России
30/08
Ребенок погиб под колесами поезда в Сарапуле
30/08
Памятник Михаилу Калашникову установили в Ижевске возле ИжГТУ
30/08
Закон о тишине в Удмуртии могут принять 10 сентября
30/08
Объем выданных автокредитов в Удмуртии в июле вырос на 39,4%
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Фото: Медиагруппа "Центр"
День знаний в Ижевске
Ъ-Удмуртия-Online
от
02.09.2019, 12:42
В столице Удмуртии отпраздновали начало учебного года
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В Ижевске продолжается реконструкция Центральной площади
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Предприятие планируется перепрофилировать под переработку опасных отходов
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Сгоревший символ Ижевска
Со времени пожара в главном корпусе «Ижмаша» прошел один год
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Премьер Удмуртии посетил презентацию лифта в Ижевске
Ярослав Семенов посетил торжественную презентацию лифта, который установили в одном из домов Ижевска
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«Бессмертный полк» прошел в Ижевске
В шествии приняли участие 35 тысяч человек
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День Победы в Ижевске
В Ижевске прошли мероприятия, посвященные празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Первомай в Удмуртии
В шествии по центральным улицам городов и районных центров приняло участие 78 тысяч человек
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Два года в Удмуртии
Александр Бречалов был представлен в качестве врио главы Удмуртии два года назад
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Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия