Губернатор Евгений Куйвашев открыл школу №1 в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил торжественную церемонию открытия школы №1, построенной на Верх-Исетском бульваре в Екатеринбурге, и поздравил школьников, студентов и педагогов с началом учебного года. «Я поздравляю с Днем знаний учеников, родителей и учителей как школы №1, так и всех других школ Свердловской области»,— написал он на своей странице в Instagram.

Прежнее здание школы было рассчитано на 400 человек и работало с 1938 года. В 2016 году, по поручению президента РФ Владимира Путина, началось строительство нового. По словам господина Куйвашева, для создания «образовательного центра» использовалась технология информационного моделирования здания — BIM-моделирования, — которая позволила создать трехмерную модель будущей школы, а также учесть рельеф. Стоимость проекта составила 740,8 млн руб., из которых 630 млн руб. — средства из областного бюджета.

Школа оборудована специализированными и мультимедийными кабинетами, четырьмя спортивными залами, актовым залом, библиотекой, медицинским комплексом и зонами отдыха. Также на территории учреждения находятся площадки для волейбола, баскетбола, гимнастики, зона воркаута и велопарковки.

«Сегодня по всей стране проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний. На праздники принято дарить подарки, и новая школа — это настоящий подарок, который взрослые подарили вам, дорогие ребята»,— отметил глава региона.

Анастасия Реутова