Для детей-сирот Саратовской области начали строить быстровозводимые дома

В Саратовской области построен первый быстровозводимый дом для детей сирот. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и ЖКХ региона. Он находится в Базарном Карабулаке и рассчитан на 18 квартир.

По словам министра строительства Павла Мигачева, срок строительства такого здания «под ключ» не превышает шести месяцев. Объект возведен на месте бывшего аварийного дома.

В настоящее время на жилищном учете в облминстрое находится 6826 граждан, у 4956 возникло право на предоставление жилья, в отношении 2504 есть соответствующие решения судов. В этом году для обеспечения жильем детей-сирот выделено 763,5 млн руб. Эти средства позволят обеспечить жильем 771 человека. С начала года квартиры получили 152 лица этой категории.

В районах области оформлены 40 земельных участков под строительство жилья для детей-сирот. На этих участках возможно строительство 133 жилых девятиквартирных домов.

Марина Ковалева