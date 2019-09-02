02 сентября, понедельник
Войти в профиль
Самара. Волга

Коротко

Новости

все новости

Мероприятия

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ   |  купить фото

В Ульяновске прокуратура обязала руководство предприятия выплатить 3 млн рублей долга по зарплате

В Ульяновске прокуратура заставила руководство АО «Ульяновский научно-исследовательский институт авиационной технологии и организации производства» выплатить 3 млн руб. долга по зарплате 92 работникам предприятия. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

Как установила прокуратура, заработная плата сотрудникам не выплачивалась с апреля по июнь этого года. После направленных в суд заявлений прокуратуро администрация компании выплатила более 1,1 млн руб. задолженности.

Алена Смирнова


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Новости компаний

Партнерский проект

Профиль пользователя