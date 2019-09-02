В Ульяновске прокуратура обязала руководство предприятия выплатить 3 млн рублей долга по зарплате

В Ульяновске прокуратура заставила руководство АО «Ульяновский научно-исследовательский институт авиационной технологии и организации производства» выплатить 3 млн руб. долга по зарплате 92 работникам предприятия. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

Как установила прокуратура, заработная плата сотрудникам не выплачивалась с апреля по июнь этого года. После направленных в суд заявлений прокуратуро администрация компании выплатила более 1,1 млн руб. задолженности.

Алена Смирнова