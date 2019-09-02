В Ростовской области на подготовку к зиме направили 5,5 млрд рублей

На подготовку Ростовской области к зиме годов направили более 5,5 млрд руб., сообщает управление информационной политики региона.

«Сегодня донской регион находится на завершающем этапе подготовки к предстоящему отопительному периоду,готовность к зиме в среднем по области составляет 90%», - передает пресс-служба слова министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера.

Сейчас к осенне-зимнему периоду готово 91,8% жилого фонда области. Готовность котельных составляет 89,3% тепловых сетей — 88,3%, водопроводов - 90,7 %. Подготовительные работы планируют завершить к 1 октября.

Дарья Голякова