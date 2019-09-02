Путин снова прилетел в Иркутскую область

Президент России Владимир Путин по дороге в Монголию прибыл в Иркутскую область, чтобы проверить, как идут восстановительные работы после наводнения, сообщила пресс-служба Кремля в понедельник. Таким образом, это третий визит главы государства в регион за последние два месяца.

Ожидается, что президент встретится с жителями города Тулун, проведет совещание по вопросам жилищного обеспечения пострадавших от паводка жителей и посетит среднюю общеобразовательную школу.

Напомним, летом этого года в Иркутской области произошли две волны паводка, в результате которых в зоне подтопления оказались более 17 тыс. домов. Наибольший ущерб нанесен городам Нижнеудинск и Тулун. Суммарный ущерб от стихии составил около 35 млрд руб.

В ходе одного из визитов в Иркутскую область Владимир Путин раскритиковал работу по ликвидации последствий паводка и назвал ее «неудовлетворительной».

О развитии ситуации читайте в публикации “Ъ” «Идеальное наводнение»

Илья Галагуз