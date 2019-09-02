На выборы в Коми-округе выдвинуто 297 кандидатов

Территориальные избирательные комиссии (ТИК) подвели итоги выдвижения кандидатов на выборы в думы шести муниципальных округов Коми-Пермяцкого округа и Уинского муниципального округа, а также на дополнительные выборы депутата Думы Гремячинского городского округа. Как сообщает пресс-служба избирательной комиссии Пермского края, в Коми-округе на 90 мандатов претендуют 297 кандидатов. Из них 88 человек выдвинуто «Единой Россией», 65 кандидатов являются самовыдвиженцами. КПРФ выдвинула 55 человек, ЛДПР — 53, «Справедливая Россия» — 35.

В Уинском районе за 15 мандатов собираются побороться 36 кандидатов. Большинство из них представляют политические партии: 15 — «Единую Россию», по четыре кандидата — КПРФ и ЛДПР, двое — «Справедливую Россию». На выборы заявились также десять самовыдвиженцев. Регистрация кандидатов завершится 11 сентября. Выборы состоятся 27 октября.