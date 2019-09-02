В Екатеринбурге для держателей карты «Мир» снизится стоимость проезда

Для держателей карты «Мир» в Екатеринбурге стоимость проезда в общественном транспорте снизится на 4 руб. Как сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России, скидка будет действовать до конца 2019 года при оплате бесконтактной картой «Мир».

«Оплата проезда в городском транспорте бесконтактными картами уже вошла у жителей Свердловской области в привычку. Возможность провести оплату со скидкой будет способствовать дальнейшему росту безналичных платежей в регионе»,— полагает коммерческий директор платежной системы «Мир» Максим Лазырин.