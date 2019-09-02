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Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Ректор нижегородского педагогического университета имени Минина покинул пост

Ректор Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина (НГПУ) Александр Федоров ушел с должности после семи лет работы. Об этом сообщается на сайте учебного заведения. С 3 сентября он приступит к исполнению обязанностей ректора Балтийского федерального университета имени Канта в Калининграде.

С 3 же сентября НГПУ имени Минина возглавит первый проректор университета, доктор педагогических наук Елена Илалтдинова.

Отмечается, что господин Федоров может продолжить взаимодействие с НГПУ. «Одной из форм такого сотрудничества рассматривается научное руководство вузом»,— говорится в сообщении педагогического университета.

Анастасия Еремина


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