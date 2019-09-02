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В Новороссийске появилась арт-скамейка для скачивания данных по Wi-Fi

«Арт-скамейка "Подключайся и качай"» появилась в парке им. Фрунзе города-героя, она оборудована четырьмя портами для подзарядки гаджетов, а на близлежащей территории действует Wi-Fi, сообщает «Официальный Новороссийск». Это первый совместный проект мэрии города и сотового оператора ТЕЛЕ2 в рамках программы «Умный город».

«Мы создали это новое пространство для современных людей, живущих в новом ритме города. “Арт-скамейка «Подключайся и качай»” - это 4G, высокая скорость Интернета и никаких зависаний. Смотреть и качать можно что угодно!»,— рассказал замначальника управления культуры мэрии Новороссийска Сергей Шептий.

Как пояснили в муниципалитете, Wi-Fi-пространство скоро появится еще как минимум на трех площадках Новороссийска - в районе памятника Пушкину и на городской набережной».

Андрей Ульченко


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