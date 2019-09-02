На обустройство туристской тропы до горы Крестовой в Губахе не подано ни одной заявки

Управление строительства и ЖКХ Губахи завершило торги для обустройства туристской тропы от телевизионной вышки на хребте Рудянский Спой до горы Крестовой. На торги не было подано ни одной заявки.

Напомним, максимальная стоимость контракта составляла 7,2 млн руб. Сроки исполнения работ — до 15 октября 2019 года. В список работ были включены: расчистка площадей от кустарника и мелколесья, выполнение земляных работ, устройство водоотводной канавы, поперечных канав, водопропускных труб, дорожного полотна тропы здоровья, укрепление обочин щебнем, установка беседок и информационных щитов.

Напомним, ежегодно в Губахе на горе Крестовой проходит театрально-ландшафтный фестиваль. В 2019 году на вершине горы артисты Пермского академического «Театра-Театра» исполнили рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда» (Jesus Christ Superstar).