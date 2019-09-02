Неизвестные разгромили штаб КПРФ в Ноябрьске

Штаб КПРФ в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) разгромили в воскресенье. Сообщение об этом появилось сегодня на официальном сайте реготделения партии. На фото, опубликованном коммунистами, разбито стекло входной двери, рядом лежит большой камень. «1 сентября приходим в помещение КПРФ, а там все разбито. Вызвали полицию, оформили заявление. На вопрос участкового “Кого подозреваете?”, ответили: любителей партии “Единой России”»,— пояснили партийцы.

Связаться с пресс-службой ГУ МВД по ЯНАО не удалось — там не ответили на звонки. Ранее Ura.ru они сообщили, что в отделении полиции Ноябрьска зарегистрировали сообщение о происшествии. «Полицейскими устанавливаются злоумышленники. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение»,— отметили в ведомстве.

8 ноября в Ноябрьске пройдут выборы в городскую думу.