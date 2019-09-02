СКР начал проверку видео с избиением мужчины сотрудником Росгвардии

Новосибирское управление Следственного комитета России организовало проверку после публикации видеозаписи избиения прохожего сотрудником Росгвардии. Об этом сообщили в следственном управлении.

Инцидент произошел 30 августа в частном секторе в Октябрьском районе Новосибирска. На записи видно, как сотрудник в форме Росгвардии выходит из служебного автомобиля и наносит удар в лицо мужчине, который держит в руках бутылку. Затем он бросает потерпевшего на дорогу.

Видео разметил паблик АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». За пару дней ролик собрал более 200 тыс. просмотров. Его растиражировали многие СМИ.

Илья Николаев