Служба доставки «Фарфор» уличила клиентов во лжи о пищевых отравлениях

Несколько десятков жителей Самары попытались необоснованно получить компенсацию от самарского филиала федеральной службы доставки «Фарфор». Некоторые горожане обвинили компанию в том, что поставляемая ей продукция стала причиной их пищевых отравлений, но не смогли привести доказательств. Об этом сообщили представители службы в социальной сети «ВКонтакте».

«Люди обращаются к нам за компенсацией, скандалят, но на нашу просьбу сообщить номер телефона или номер заказа, по которому было отравление, не могут сообщить. Далее связь прерывается и любые попытки связаться с этими людьми не приносят успеха»,– говорится в сообщении.

На прошлой неделе областное СУ СК России возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ после массового отравления роллами от самарского филиала федеральной службы доставки «Фарфор». В социальных сетях появилась информация о госпитализации 30 человек с пищевым отравлением. По последним данным, пострадало 63 человека.

Георгий Портнов