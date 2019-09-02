Пограничники изъяли у браконьера улов на 4 млн рублей

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Ростовской

области в Приморке Неклиновского района задержали браконьера при перегрузке рыбы, незаконно выловленной в Таганрогском заливе Азовского моря, из судна в специально оборудованный автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Пограничники изъяли у нарушителя транспорт и улов, стоимость которого оценили в 4 млн руб.

На браконьера завели уголовное дело о незаконном вылове биоресурсов (ч. 3

ст. 256 УК РФ). Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Дарья Голякова