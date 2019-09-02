Бриллианты прошли проверку ультрафиолетом

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает, как на чистоту и цвет камней может повлиять флюоресценция.

Многие, приобретая украшение с бриллиантом и сертификатом к нему, с удивлением обнаруживают в последнем строчку «флюоресценция». И пометку «нет», «слабая», «средняя», «сильная», «очень сильная». Что такое флюоресценция в бриллианте, понять легко, поместив камень под ультрафиолетовую лампу. Он начнет светиться с разной степенью интенсивности. Или не начнет, если флюоресценция отсутствует. По статистике, где-то у 35% бриллиантов ювелирного качества флюоресценция наблюдается в принципе. В 97% случаев она голубая. Другой вопрос: ее наличие или отсутствие — это хорошо или плохо?

Многие убеждены: лучше всего полное отсутствие флюоресценции. Что подтверждается и ценой на такие камни — без флюоресценции они стоят больше. Сейчас на израильском рынке, например, увеличился зазор между ценами на бриллианты с отсутствующей флюоресценцией и со слабой. Флюоресценция, уверены многие, влияет на цвет и прозрачность камня. Другие, напротив, уверены, что она обычно не влияет на внешний вид камня.

Разобраться, кто прав, Геммологический институт Америки пытался еще в конце 1990-х. Тогда вышло исследование, в ходе которого ставились эксперименты с бриллиантами — от бесцветных до желтоватых. Рассматривали их при разном освещении и в разном положении. Показывали камни как профессионалам, так и людям от алмазного рынка далеким. Причем среди профессионалов были как торговцы, так и специалисты лабораторий. Камни распределили по нескольким сетам. В каждом камни одного цвета, чистоты, качества огранки. Так, чтобы кроме флюоресценции ничего не разнилось.

Итак, результаты: обыватели не обнаружили никаких отличий в том, как выглядит цвет и чистота камня в зависимости от наличия или отсутствия флюоресценции. Больше половины профессионалов тоже не смогли найти различия в прозрачности, но большинство из них обнаружило отличие в цвете. В позиции таблицей вниз флюоресценция, как оказалось, не влияет на восприятие цвета. В позиции таблицей вверх, напротив, камни с сильной флюоресценцией описывали как более привлекательные по цвету. Более того, чем выше был цвет у сета, тем меньше флюоресценция влияла на вид камней вообще. Так что, как показало исследование, флюоресценция в бриллиантах — это совсем не плохо. Каждый камень надо изучать отдельно. Некоторым она даже придает более привлекательный вид.