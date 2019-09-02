Загадка кипящей реки

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает, почему водопад в одном из штатов США называют «котлом дьявола».

Сегодня продолжаем путешествие по локациям, которые привлекают не только туристов, но и ученых. На территории Амазонии в Перу есть уникальная кипящая река: бросаешь в воду курицу — и вылавливаешь ее чуть ниже по течению, сваренную до полной готовности. Температура воды — 91 градус. И если без шуток, река очень опасная, не дай бог в нее упасть. Живности вокруг, понятно, никакой нет. Перуанский геолог Андрес Рузо, открывший реку, предположил, что кипящие воды соединены с действующим вулканом. Наверное, это было бы логично, но на 600 км вокруг не наблюдается ни одной сейсмоактивной точки. Поэтому тайна речки-горячки пока вообще непонятна.

«Котел дьявола» — так называют ничем, казалось бы, не примечательный водопад в штате Миннесота, США. Однако экспертов однажды удивило, что брошенные в водопад предметы никогда не появляются ниже по течению. Оказалось, что вода главного потока устремляется в большое естественное отверстие прямо в земле. Остается загадкой, куда она попадает потом. Был даже проведен эксперимент: воду окрасили, в водопад скинули большое количество мячиков для пинг-понга, но ни краска, ни мячи не были обнаружены в водоемах поблизости. Куда уходит вода, никому неизвестно.

И напоследок: жители норвежской долины Хессдален каждую ночь видят, как в небе появляются разноцветные пляшущие огоньки. Больше 40 лет ученые ломают голову над этой загадкой. Так могут загораться в воздухе частицы пара радиоактивного озера или искры появляются при контакте серы и воды под землей. Что происходит на самом деле — очередная загадка, коих на свете тысячи. Мы еще к ним вернемся.