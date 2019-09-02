«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Куда можно вложить миллион и более рублей? Какие есть доходности с минимальными рисками? И какие инвестиционные направления можно предложить инвесторам? Различные варианты изучал экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Олег Богданов: Идея, которая возникла давно, но буквально в последние дни стала достаточно бурно реализовываться — это акции «Норникеля». Они второй день подряд в лидерах роста среди наиболее ликвидных бумаг. Связано это с тем, что Индонезия на два года раньше срока запрещает экспорт никеля на мировой рынок. Эксперты посчитали, что дефицит никеля на рынке в следующем году будет около 100 тыс. тонн. Естественно, акции «Норникеля» выглядят очень привлекательными, плюс все фундаментальные показатели у компании очень неплохие. Так называемая цена к доходу на акцию — 9,14 — это очень невысокий показатель, хотя выше среднего российского. Дивидендная доходность у акций 10,7%, то есть очень высокая.

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