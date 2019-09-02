Петербургский избирком зарегистрировал девять кандидатов в муниципалы в МО «Ржевка»

Петербургская городская избирательная комиссия зарегистрировала девять кандидатов в муниципальные депутаты МО «Ржевка» от партии «Справедливая Россия». Заседание ГИК состоялось в понедельник, 2 сентября.

Вопрос о регистрации кандидатов был рассмотрен повторно. 1 сентября челны ГИК не смогли принять решение по данному вопросу. В защиту кандидатов выступила кандидат в губернаторы города от «Справедливой России» Надежда Тихонова, пригрозив снять свою кандидатуру с выборов главы города, если кандидаты не будут зарегистрированы.