Евгений Гурьев под домашним арестом написал стихотворение про журналистов

Бывший вице-премьер, экс-министр земельных и имущественных отношений Башкирии Евгений Гурьев, находящийся под домашним арестом по обвинению в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), написал посвящение журналистам. Он назвал свое произведение «Разговор с редактором». Текст стихотворения сегодня опубликовало издание «Медиакорсеть», которому стихи предоставила жена экс-чиновника Оксана Иванова.

Стихотворение построено как гипотетический разговор журналиста с редактором, обсуждающих тему для редакционного материала. «Не интересно всем читать "...в Бурзяне гибнут сотни ульев". Ты напиши "Большой хапок", ну или хотя бы просто "Гурьев"»,— советует редактор подчиненному.

В конце стихотворения его автор призывает «объективно оценить людей, бумаги, ссылки, иски» и «после этого решить — всегда ли правы журналисты».

Евгений Гурьев был арестован судом по обвинению в превышении полномочий в начале апреля. В мае Советский районный суд Уфы изменил меру пресечения на домашний арест.

По версии следствия, в 2015 году глава минземимущества организовал незаконную, без проведения торгов, передачу в собственность группе компаний Су-10 предпринимателя Валерия Мансурова двух участков площадью 17 тыс. кв.м на улице Кустарной, возле уфимского лимонария. Ущерб, нанесенный бюджету этой сделкой, следствие оценило в 27 млн руб. дохода. Впоследствии на участках были построены два жилых дома.

Позже прокуратура передала следствию дополнительные материалы о нарушениях, допущенных бывшим руководством минземимущества. Они касаются в том числе льготной приватизации участков Башкирского театра оперы и балета в пользу компании «Уфа-инвест» предпринимателя Алексея Крутова и передачи в собственность еще двух участков в интересах компании «Стройинвест».

«Большим хапком» была названа серия материалов о спорных сделках минземимущества, опубликованная на портале «Проуфу».

Влада Шипилова