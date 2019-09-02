В ДТП в Воронежской области погибло четыре человека

В Павловском районе 1 сентября на 688 км трассы М-4 «Дон» в дорожно-транспортном происшествии погибло четыре человека, сообщила пресс-служба главка МВД по Воронежской области. По данным полиции, 57-летний воронежец на Nissan Note не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Мазом» под управлением 57-летнего белоруса. Грузовик от удара самопроизвольно выехал на полосу встречного движения и, в свою очередь, столкнулся Citroen Berlingo под управлением 53-летнего жителя Владимира и Opel Insignia, за рулем которого находился 53-летний житель Подмосковья. В результате в аварии погибли водитель Nissan Note, водитель, 53-летняя пассажирка и 15-летний подросток Citroen. Кроме того, повреждения различной степени тяжести получили 10-летний пассажир Nissan и водитель «Маза». Находившиеся в Opel не пострадали. Следственный отдел ОМВД по Павловскому району возбудил уголовное дело по признакам нарушения ПДД (ч. 5 ст. 264 УК РФ, до семи лет лишения свободы).

Владимир Зоркий