02 сентября, понедельник
Войти в профиль
Челябинск. Южный Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Арестован сотрудник мэрии Верхнего Уфалея, обвиняемый в попытке получить взятку

Калининский районный суд Челябинска избрал меру пресечения инженеру отдела транспорта, связи, ЖКХ, энергетики и жилищных правоотношений администрации Верхнего Уфалея Валерию Читалову, обвиняемому в покушении на получение взятки, в виде заключения под стражу. Он пробудет в следственном изоляторе минимум до 29 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», уголовное дело в отношении сотрудникам мэрии по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в крупном размере) было возбуждено в конце прошлой недели. По версии следствия, 29 августа Валерий Читалов получил 250 тыс. руб. от представителя коммерческой организации за согласование актов выполненных работ, счет фактур и оплаты по выполненному муниципальному заказу. Довести до конца «преступный умысел на получение взятки» он не смог, поскольку его задержали сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Челябинску.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерский проект

Мнение

Профиль пользователя