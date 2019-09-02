Арестован сотрудник мэрии Верхнего Уфалея, обвиняемый в попытке получить взятку

Калининский районный суд Челябинска избрал меру пресечения инженеру отдела транспорта, связи, ЖКХ, энергетики и жилищных правоотношений администрации Верхнего Уфалея Валерию Читалову, обвиняемому в покушении на получение взятки, в виде заключения под стражу. Он пробудет в следственном изоляторе минимум до 29 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», уголовное дело в отношении сотрудникам мэрии по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в крупном размере) было возбуждено в конце прошлой недели. По версии следствия, 29 августа Валерий Читалов получил 250 тыс. руб. от представителя коммерческой организации за согласование актов выполненных работ, счет фактур и оплаты по выполненному муниципальному заказу. Довести до конца «преступный умысел на получение взятки» он не смог, поскольку его задержали сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Челябинску.