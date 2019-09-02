На проект рекультивации свалки в Новочеркасске направят 18 млн рублей

Департамент строительства и городского развития администрации Новочеркасска ищет разработчика проекта по рекультивации свалки на территории города. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Свалка расположена на ул. Крайняя. Подрядчик должен будет провести инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические и Инженерно-гидрометеорологические изыскания, а также проектные и экспертные работы. Максимальная стоимость контракта составляет 18 млн руб., финансировать работу будут из городского и регионального бюджета.

По данным «РБК», площадь участка составляет 93,5 тыс. кв. м, он был поставлен на учет как полигон для твердых бытовых отходов в 2005 году. Деятельность полигона прекращена в 2018 году. Будущий подрядчик должен будет подготовить документы для рекультивации до конца 2020 года.

Дарья Голякова