АО «ОДК-Авиадвигатель» намерен запустить в серию новую камеру сгорания

АО «ОДК-Авиадвигатель» представит на Пермском инженерно-промышленном форуме (ПИПФ), который состоится 17–18 октября, инновационную малоэмиссионную камеру сгорания (МЭКС). Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Разработка новой аппаратуры связана с мировыми требованиями снижения эмиссии оксидов азота и оксидов углерода в атмосферу при работе газотурбинных двигателей. «С этой целью специалисты „ОДК-Авиадвигатель“ разрабатывают газотурбинную установку с малоэмиссионной камерой сгорания для наиболее востребованных типоразмеров — 16 и 25 МВт, работающих на природном газе»,— заявил управляющий директор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев.

Планируется, что в серию МЭКС запустят до конца 2020 года — сначала для установки ГТУ-16ПМ, а позже для ГТУ-25ПМ.