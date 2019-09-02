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Фото: Фото из авторского блога А. Бушкова

На реставрацию дома в центре Ростова потратят 30 млн рублей

В Ростове реконструируют здание по ул. Серафимовича, 88. На работы выделят почти 30 млн руб. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области ищет подрядчика, который выполнит реставрацию дома по ул. Серафимовича, 88. Объект будет необходимо приспособить для современного использования. Заявки на участие в аукционе можно подать до 1 октября.

Дом по ул. Серафимовича, 88 является объектом культурного наследия регионального значения. В апреле 1918 года в нем проходил первый съезд Советов Донской советской республики.

Кристина Федичкина


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