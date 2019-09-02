За строительство полигона в Дуванском районе Башкирии заплатят до 65 млн рублей

Министерство природопользования и экологии Башкирии намерено на аукционе 11 сентября отобрать подрядчика строительства полигона твердых бытовых отходов в Дуванском районе. Начальная цена контракта составляет 65,18 млн руб. Его финансирует республиканский бюджет. Исполнитель должен завершить работы до 1 декабря 2020 года.

Проектную и рабочую документацию строительства полигона разработало в 2015 году ГУП «Научно-исследовательский институт безопасности жизнедеятельности Республики Башкортостан». Работы обошлись в 5,7 млн руб.

В Башкирии работают 20 полигонов ТКО, внесенных в реестр. Практически все они переполнены.

Влада Шипилова