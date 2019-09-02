Льготные займы на 102 млн рублей одобрили двум краснодарским предприятиям

Региональной Фонд развития промышленности (ФРП) одобрил выдачу двух льготных займов под 3% годовых двум машиностроительным предприятиям Кубани. Общая сумма кредитования составила 102 млн руб.

Как сообщили в департаменте промышленной политики края, займы получили краснодарский производитель пластинчатых теплообменных аппаратов «ЗЭСКМИ» и производитель оборудования для выдува ПЭТ-тары «Техноиндустрия» из Кореновска. Средства предоставлены им по новой программе ФРП «Машиностроение» на 3 и 5 лет соответственно для покупки оборудования и современного программного обеспечения.

Программа ФРП «Машиностроение» предполагает кредитование машиностроителей Кубани под 3% для реализации проектов по модернизации производств в объеме до 80% от их стоимости в сумме до 75 млн руб.

Сообщается также, что краевой ФРП поддержит производителя листового пенопласта «Мосстрой-31 Юг» из станицы Павловской и швейное предприятие из станицы Марьянской по программе финансирования «Бизнес оборот». Общая сумма льготных займов составит 15 млн руб. и будет предоставлена под 4-6% годовых сроком на два года. На заемные деньги предприятия смогут закупить сырье для производства.

Всего за текущий год региональный ФРП одобрил 24 займа общей суммой 500 млн руб.

Василий Хитрых