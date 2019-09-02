02 сентября, понедельник
Войти в профиль
Краснодар. Кубань, Адыгея

Коротко

Новости

все новости

Льготные займы на 102 млн рублей одобрили двум краснодарским предприятиям

Региональной Фонд развития промышленности (ФРП) одобрил выдачу двух льготных займов под 3% годовых двум машиностроительным предприятиям Кубани. Общая сумма кредитования составила 102 млн руб.

Как сообщили в департаменте промышленной политики края, займы получили краснодарский производитель пластинчатых теплообменных аппаратов «ЗЭСКМИ» и производитель оборудования для выдува ПЭТ-тары «Техноиндустрия» из Кореновска. Средства предоставлены им по новой программе ФРП «Машиностроение» на 3 и 5 лет соответственно для покупки оборудования и современного программного обеспечения.

Программа ФРП «Машиностроение» предполагает кредитование машиностроителей Кубани под 3% для реализации проектов по модернизации производств в объеме до 80% от их стоимости в сумме до 75 млн руб.

Сообщается также, что краевой ФРП поддержит производителя листового пенопласта «Мосстрой-31 Юг» из станицы Павловской и швейное предприятие из станицы Марьянской по программе финансирования «Бизнес оборот». Общая сумма льготных займов составит 15 млн руб. и будет предоставлена под 4-6% годовых сроком на два года. На заемные деньги предприятия смогут закупить сырье для производства.

Всего за текущий год региональный ФРП одобрил 24 займа общей суммой 500 млн руб.

Василий Хитрых


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Мероприятие

пресс-релиз

Профиль пользователя