На реновацию исторического центра Курска могут выделить около 240 млн рублей

Из федерального бюджета на подготовку к празднованию тысячелетия Курска в 2032 году может быть выделено около 240 млн руб., сообщила пресс-служба региональной администрации. Об этом на первом заседании рабочей группы по подготовке к празднованию заявила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова. «В обязательном порядке региону, который отмечает юбилей на федеральном уровне, положены субсидии из федерального бюджета. Они будут выделяться последние три года равными платежами. Мы уже сделали предварительные расчеты – порядка 80 млн руб. ежегодно. Деньги предназначены непосредственно на праздничные мероприятия и на подготовку тех учреждений, которые будут связаны с празднованием»,– отметила госпожа Ярилова.

Одним из главных мероприятий по подготовке к празднования станет восстановление историко-культурного облика Курска. В том числе будут учитывать итоги архитектурного конкурса «Курск 2032», которые подвели в конце августа. В нем участвовали 35 архитекторов и творческих коллективов, семь из них вышли в финал. Победил проект местных архитекторов Михаила Заутренникова и Кирилла Будыкина. По словам врио губернатора Романа Старовойта, будет создан общественный совет по контролю за реализацией проекта, в который войдут «лидеры общественного мнения, экологи, наши историки, которые будут не только дополнительно следить за использованием финансовых средств, но и высказывать свою позицию по тем или иным инженерным решениям».

О том, кто претендовал на участки в центре Курска, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Кафедральный собор окружают покупатели».

Александр Прытков