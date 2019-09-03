Сервера совместного потребления

Мировой рынок облачных технологий выходит на новый этап в своем развитии и становится все более зрелым. Затраты компаний — от стартапов до индустриальных гигантов — на облака растут, и крупнейшие участники этого рынка наращивают выручку. Расходы бизнеса, по общему мнению, оправданны: выгода от применения технологий, позволяющих оптимизировать IT-инфраструктуру, очевидна, и сегодняшние траты окупятся сторицей завтра. Преимущества облаков становятся все более понятными и российским компаниям, которые инвестируют в них миллионы долларов, а сам сегмент привлекает уже не только традиционных игроков — так, подобные услуги начали оказывать недавно вышедшие на этот рынок банки, телеком-операторы и интернет-холдинги. В ближайшие годы облачный рынок, очевидно, будет одним из главных драйверов роста российской IT-отрасли.

Облака сгущаются

Облака сегодня — технологии, не требующие доказательств своей полезности, примеров использования таких сервисов уже очень много по всему миру, констатирует CEO IXcellerate Дмитрий Фокин: «Основополагающее преимущество облачных технологий в том, что можно использовать вычислительные ресурсы более эффективно — по сути, как каршеринг». Часто компаниям нужна дополнительная процессинговая мощность, чтобы пройти пиковую нагрузку на существующую IT-инфраструктуру, например в ходе биллинга один раз в месяц. Для выполнения задачи компания получает дополнительную мощность из облака, а в остальное время потребляет значительно меньше. Миллионы компаний по миру экономят деньги и получают масштабированное качество услуг из облаков.

То, что облачная модель востребована бизнесом, подтверждают сухие цифры: мировой рынок облачных сервисов продолжает расти двузначными темпами. С 2018 до 2022 год величина его прироста ежегодно будет составлять 21%, прогнозирует Forrester Research. Темп замедлится, хотя это все еще здоровая динамика, считают эксперты. В 2022 году выручка от услуг предоставления публичной облачной инфраструктуры, платформ и приложений, которые фундаментально изменили способ потребления технологий компаниями, достигнет $411 млрд. Основная часть из этих затрат придется на провайдеров публичных облаков и разработчиков софта, предоставляемого по подписке (software-as-a-service, SaaS). При этом, по оценке аналитиков, число самих провайдеров облачных сервисов сократится, а сами они станут крупнее. Экосистема SaaS также станет более зрелой.

Отдельные сегменты, например инфраструктура как сервис (infrastructure-as-a-service, IaaS), пока растут быстрее всего рынка облачных услуг. Совокупные затраты на облачную инфраструктуру во всем мире во втором квартале 2019 года выросли на 37,6% год к году, достигнув $26,3 млрд, сообщала в начале августа Canalys. Еще быстрее растут отдельные сервисы в облаках. Например, затраты на кибербезопасность в облаке и на подобные услуги в виде сервиса за первый квартал 2019 года выросли на 46% год к году, до $388 млн. В это же время весь рынок кибербезопасности вырос на 14%, до $9,7 млрд, указывает Canalys.

Мигрируя в облака, компании увеличили свои затраты за второй квартал 2019 года на рекордные $7,2 млрд. На текущий момент доминирующим игроком на рынке облачной инфраструктуры является Amazon Web Services (AWS): на него приходится 31,5% глобальной выручки этого рынка, или $8,3 млрд. Второе место сохраняет за собой Microsoft Azure. Платформа заняла 18,1% рынка, или примерно $4,7 млрд. Выручка от Microsoft Azure подскочила на 63,6%, по этому показателю компания обошла AWS, которая подросла медленнее рынка — на 36,1%. Тройку лидеров замкнула Google Cloud, заняв 9,5% рынка ($2,5 млрд), следом расположилась китайская Alibaba Cloud с долей рынка 4,6% ($1,2 млрд). В 2019 году битва крупнейших провайдеров за клиентов, которые мигрируют в облака, будет более интенсивной, ожидает главный аналитик Canalys Аластер Эдвардс.

Рынок облачных услуг продолжает стремительно расти, и основным драйвером развития сегодня является миграция в облако бизнеса самых разных размеров: от средних компаний до крупных и крупнейших корпораций, отмечает вице-президент Acronis по стратегии и управлению продуктами Дмитрий Мартынов. «В то время как облачные сервисы позволяют оптимизировать затраты, повысить эффективность бизнес-процессов и высвободить человеческие ресурсы, сама подготовка к миграции в облако и организация поддержки бизнеса в облачной среде требуют особой экспертизы и наличия готовой экосистемы решений,— рассуждает он.— Например, не так давно IBM приобрела RedHat — разработчика свободного ПО — за $34 млрд и теперь имеет в своем распоряжении полный стек решений для перевода в облако своих заказчиков. "Путь в облако", по оценке IBM, пройден компаниями только на 20%, а следующие 80% раскроют весь потенциал этой трансформации».

Сейчас между облачными провайдерами идет борьба за крупных клиентов, намеревающихся мигрировать в гибридное облако, объединяя свою инфраструктуру с более динамичной и гибкой облачной средой. По прогнозам Stratistics MRC, рынок миграции в облако вырастет с $3,35 млрд в 2017 году до $20,65 млрд к 2027 году, поэтому облачные провайдеры и интеграторы стремятся создать условия для переноса в облачную среду устоявшихся корпоративных систем, работающих в дата-центрах корпораций-заказчиков, поясняет Дмитрий Мартынов. «Чтобы сохранить связность инфраструктуры и обеспечить безопасность критически важных бизнес-процессов, заказчики требуют построения гибридных облаков с единой системой управления и безопасности. Пока способных реализовать такую смешанную инфраструктуру для крупного заказчика — единицы. Поэтому стоит ожидать активного развития именно этого весьма прибыльного и высокомаржинального сегмента рынка»,— отмечает он.

Гибридные облака над Россией

Отвечая на вопрос, зачем компаниям нужно переходить в облака, СТО «Сбербанк Груп», руководитель блока «Технологии» Сбербанка Давид Рафаловский говорит, что облака дают бизнесу то, что называется agility — скорость внедрения инноваций. «Многие — особенно люди, не связанные с IT-бизнесом,— считают ключевым достоинством облачных технологий их экономическую эффективность. Нет капитальных расходов на строительство дата-центров, закупку серверов и пр.,— продолжает он.— Это все так и, разумеется, тоже важно, но это второе или даже третье преимущество облаков. Главное — это скорость, с которой компания может тестировать и реализовывать новые идеи, продукты, решения. Компания может гораздо быстрее понять, работает та или иная идея или нет, и, если работает, быстро превратить ее в продукт и вывести на рынок. Такие параметры, как time to validation и time to market, в облачной инфраструктуре на порядок выше, чем в классической. Для любого современного бизнеса, особенно работающего в высококонкурентной среде, это принципиально важный вопрос».

По оценке J`son & Partners Consulting, общий уровень проникновения основных сегментов российского рынка облачных услуг — IaaS/PaaS — по итогам 2018 года остается на уровне менее 2% от общего количества компаний, имеющих широкополосный доступ в интернет, хотя и в сегменте среднего и крупного бизнеса проникновение почти в десять раз выше среднего. «Отчасти такая ситуация связана с ростом потребления ориентированных на малый бизнес корпоративных приложений в формате SaaS, то есть малый и в особенности микробизнес предпочитают использовать готовые облачные бизнес-приложения вместо покупки IaaS/PaaS, а сервисы IaaS/PaaS используют провайдеры SaaS и крупные компании не IT-сектора»,— отмечают аналитики J`son & Partners.

Тем не менее пользу от применения облаков замечают все больше российских компаний, и сегодня облачный рынок в стране находится в стадии активного роста, подтверждает Сергей Жуков, директор по развитию корпоративного бизнеса Intel в России. «За последние пару лет российские компании стали активно использовать облачные технологии для бизнеса, это подтверждают данные недавнего опроса Xelent. По результатам этого исследования 42% российских компаний уже используют облачные технологии, а 34% планируют начать»,— указывает Сергей Жуков. Он приводит данные iKS-Consulting, согласно которым рост рынка облачных услуг за 2018 год составил 25%, то есть 68 млрд руб., и оценки «ТМТ Консалтинг», по которым рынок вырос на 31% за 2018 год и достиг 56 млрд руб. Согласно исследованию IDC, в 2018 году суммарный объем рынка публичных и частных облаков в России вырос на 24,8% — с $663,74 млн до $804,01 млн.

Это органический рост, подтверждает аналитик iKS-Consulting Станислав Мирин. «Важно, что растет и проникновение услуги, и потребление уже существующих облачных клиентов. Это объективная потребность: цифровизация повседневной жизни и бизнеса приводит к лавинообразному росту количества данных,— размышляет он.— Требования надежности диктуют необходимость иметь несколько копий этих данных: фотография, которая ранее изначально занимала 1 МБ, сейчас уже изначально весит 20 МБ, хранится в облаке, бэкапится в другом облаке, а то и в двух. Получаем вместо 1 MБ — 60 МБ. Даже без новых крупных проектов за счет органического роста потребностей клиентов рынок должен расти».

В России повышается спрос на облачные услуги, и особенно со стороны заказчиков, которые выбрали стратегию перехода в гибридные облака. По словам главы департамента облачных и когнитивных решений IBM в России и странах СНГ Дмитрия Шпиля, такие компании и организации динамически перераспределяют рабочие нагрузки в частных и публичных облаках, используют передовые аналитические решения и инструментарий для разработки ПО, а также строят экосистемы на базе API-платформ. «Мы также намерены воспользоваться дополнительной синергией от недавнего приобретения Red Hat. Теперь ПО IBM лучшим образом адаптировано для публичных и частных облаков, а наши заказчики могут единовременно создавать критически важные приложения и запускать их в любых облачных средах»,— полагает Дмитрий Шпиль. Глобальный доход Intel от продаж облачных решений вырос в 2018 году на 12% по сравнению с 2017 годом. Выручку корпорации от облачных услуг в России по итогам 2018 года он не раскрывает.

Вектор развития и применения облачных технологий определен, уверены в Microsoft. «В большинстве случаев будут использованы гибриды — различные сочетания ресурсов частных, глобальных публичных, а также локальных хостинговых облаков. А также гетерогенность, предполагающая одновременное использование облаков от разных поставщиков, например Microsoft и Amazon. Особенно это актуально для России»,— рассказывают в компании, добавляя, что наблюдают у заказчиков растущий интерес к облачным сервисам в России и востребованность сервисного подхода к потреблению IT-ресурсов. «Использование облачной платформы сегодня является базовой бизнес-необходимостью: оно дает возможность оперативно отвечать на постоянно меняющуюся рыночную ситуацию, быстрее принимать решения. Так, перевод системы документооборота компании "Балтика" в облако Microsoft Azure позволил отказаться от использования бумаги и сократить время принятия решений внутри компании на 30% и создать платформу для ускоренного развития бизнеса»,— рассказывают в Microsoft.

На рынке становится теснее

«Глобальные поставщики облачных услуг — AWS, Microsoft, Google, IBM и другие — являются заметными игроками этого рынка и в России,— указывает Дмитрий Фокин.— Среди локальных участников на нем также присутствуют некоторые системные интеграторы, телекоммуникационные операторы и операторы дата-центров. При этом ряд операторов ЦОДов, включая IXcellerate, не выходит на этот рынок, а для системных интеграторов, у которых сократился основной бизнес, присутствие в облаках стало способом остаться на плаву. У телекоммуникационных операторов на облаках пока меньше фокуса и компетенций, зато имеется наибольшая потенциальная база, считает эксперт.

Кроме того, в прошлом году активно стали предлагать свои услуги и операторы «большой тройки». В сегмент выходят и банки — к примеру, «дочка» Сбербанка SberCloud начала предлагать облачные услуги рынку. Большинство глобальных облачных провайдеров продают свои услуги на российском рынке, но не имеют физического присутствия в России, например Amazon или Google, что сразу сужает их клиентскую базу. «Четыре года назад Сбербанк начал инвестировать в облачные решения. Это было нужно для модернизации IT-инфраструктуры банка,— объясняет Давид Рафаловский.— Мы изначально считали инвестиции в облачную архитектуру единственно правильной стратегией. Для Сбербанка как для одного из крупнейших технологических игроков на российском рынке инвестиции в технологии — это важное конкурентное преимущество. Мы считали и считаем, что смогли построить в России облако не хуже и даже лучше, чем у других облачных провайдеров. Теперь мы и сами готовы предложить рынку публичные облачные сервисы под брендом SberCloud».

Спрос на услуги и сервисы создают госструктуры и крупнейшие компании, реализуя масштабные проекты и активно развивая рынок, считает Сергей Жуков: «Одним из ярких примеров в этой области можно назвать экспериментальный проект Минкомсвязи по переводу информационных систем ряда министерств и ведомств в государственную единую облачную платформу (ГЕОП)». Уже в текущем году ожидается появление пилотов в рамках построения ГЕОП, ее развитие подтолкнет рынок в целом, публичные облака начнут использовать корпорации с госучастием, таким образом, рынок может вырасти в разы, оптимистичен Станислав Мирин.

На часть российского рынка облачных услуг могут претендовать и крупнейшие китайские компании, такие как Tencent, Alibaba. Кроме того, отечественные игроки могут стать их партнерами и продавать или использовать отдельные решения китайских облачных провайдеров. Напрямую работать компаниям из Китая будет сложно, так как у них пока нет наработанной локальной базы клиентов и доверия со стороны рынка.

Однако развитию прежде всего российских компаний способствует госрегулирование в этой области, которое может ограничивать проникновение на рынок зарубежных корпораций, добавляет Сергей Жуков. «У отечественных сервис-провайдеров есть возможность использовать лучшие сервисы и технологии, востребованные рынком и уже опробованные на Западе»,— считает он.

При поддержке государства

В 2014–2015 годах в России вступили в силу положения, обязывающие операторов персональных данных хранить и обрабатывать данные граждан России на территории страны. Локализацию баз данных в России провел целый ряд интернет-компаний, но отдельные крупные участники рынка, например Facebook и Twitter, пока отказываются выполнять требования властей и пытаются отстоять свою позицию в суде.

Деятельность глобальных поставщиков облачных услуг, которые предоставляют российским компаниям услуги на серверных мощностях, расположенных за границей, также фактически может не соответствовать требованиям законодательства РФ, хотя сами игроки это отрицают, отмечает Дмитрий Фокин. «Есть вопрос: как можно соответствовать, если в России нет юридического лица? У других оно есть, но на самом деле оно занято какими-то другими вещами. Возможно, у них для галочки есть развернутые в России серверные мощности, но объем предоставляемых услуг не соответствует объему мощностей, которые находятся на территории страны»,— рассуждает он.

Требования по «охране» персональных данных действительно дает толчок развитию этих услуг в России, уверен президент и CEO Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко. Впрочем, по его словам, это не уникальная ситуация: «В Европе тоже строгие законы о защите персональных данных и их локализации».

Владислав Новый