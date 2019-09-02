Многодетная мать на Кубани оставила в коридоре больницы новорожденную девочку

Следственный отдел по Усть-Лабинскому району краевого СКР в ходе доследственной проверки установил личность женщины, которая 31 августа оставила свою новорожденную дочь в коридоре больницы. Ей оказалась 33-летняя местная многодетная мать, сообщили в ведомстве.

Женщина оставила переносную люльку с новорожденной девочкой в ней в ночь на 31 августа в коридоре одной из больниц Усть-Лабинского района. По предварительным данным, она родила дочку самостоятельно, но якобы из-за тяжелого материального положения и невозможности содержать новорожденную решилась на такой поступок. В настоящее время младенец находится под наблюдением врачей, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

В ходе проверки было установлено, что у женщины уже есть шестеро детей в возрасте от 1,5 до 14 лет. Семья состояла на учете в органах соцзащиты как многодетная. Следователь изучит условия жизни детей и, возможно, имеющиеся нарушения их законных интересов. Будет дана оценка действиям органов опеки, а также органов, осуществляющих надзор за несовершеннолетними. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Василий Хитрых