02 сентября, понедельник
Войти в профиль
Уфа. Башкортостан

Коротко

Новости

все новости

приложение

партнерский проект

Для улиц Уфы закупают еще 62 комплекса фиксации нарушений на 224 млн рублей

Для улиц Уфы закупается еще 62 комплекса фиксации нарушений на дорогах, которые должны быть установлены в том числе на улицах Кувыкина, Менделеева, проспекте Дружбы народов, а также на углах улиц Карима и Коммунистической, Зорге и Лесопаркового проезда, Блюхера и Бульвара славы. ГКУ «Центр организации дорожного движения Республики Башкортостан» назначило два аукциона на отбор поставщиков на 12 и 16 сентября. Начальная цена контрактов определена в 114,97 млн (32 комплекса) и 109,03 млн руб. (30 устройств), или суммарно — в 224 млн руб.

Оборудование должно контролировать нарушение скоростного режима, режим пропуска пешеходов, случаи выезда на полосу встречного движения. В стоимость контрактов включена поставка оборудования, его монтаж и ввод в эксплуатацию, а также монтаж линий электроснабжения и волоконно-оптических линий связи.

Майя Иванова


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

мероприятие

Партнерский проект

интервью

Профиль пользователя