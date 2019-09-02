Для улиц Уфы закупают еще 62 комплекса фиксации нарушений на 224 млн рублей

Для улиц Уфы закупается еще 62 комплекса фиксации нарушений на дорогах, которые должны быть установлены в том числе на улицах Кувыкина, Менделеева, проспекте Дружбы народов, а также на углах улиц Карима и Коммунистической, Зорге и Лесопаркового проезда, Блюхера и Бульвара славы. ГКУ «Центр организации дорожного движения Республики Башкортостан» назначило два аукциона на отбор поставщиков на 12 и 16 сентября. Начальная цена контрактов определена в 114,97 млн (32 комплекса) и 109,03 млн руб. (30 устройств), или суммарно — в 224 млн руб.

Оборудование должно контролировать нарушение скоростного режима, режим пропуска пешеходов, случаи выезда на полосу встречного движения. В стоимость контрактов включена поставка оборудования, его монтаж и ввод в эксплуатацию, а также монтаж линий электроснабжения и волоконно-оптических линий связи.

Майя Иванова