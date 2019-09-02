На Ставрополье заключенного будут судить за организацию торговли наркотиками в колонии

Кочубеевский районный суд Ставропольского края рассмотрит уголовное дело заключенного и его брата, обвиняемых в попытке организации сбыта наркотиков на территории колонии (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) , а также их сообщника (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, в июле прошлого года, отбывающий наказание в одном из исправительных учреждений Ставропольского края за совершение особо тяжкого преступления подсудимый решил вместе со своим братом организовать сбыт наркотических средств на территории колонии. Для этого их сообщник изготовил пластиковые окна, которые должны были поставить на территорию исправительной колонии, и оборудовал в одном из них тайник с наркотиками.

При доставке окон на территорию исправительного учреждения тайник обнаружили сотрудники колонии. Подсудимым грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.

Дарья Голякова