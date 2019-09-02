Пермский авиатехникум не нашел подрядчика для строительства нового корпуса

На сайте госзакупок опубликован протокол о завершении торгов на строительство нового учебного корпуса и реставрацию главного учебного корпуса КГАПОУ «Пермский авиационный техникум имени А. Д. Швецова». Согласно документации, на торги не поступило ни одной заявки.

Напомним, на работы стоимостью 529 млн руб. отводилось 520 дней с момента заключения договора. Новый корпус авиатехникума планируется построить за счет краевого бюджета (на эти цели в адресной инвестпрограмме предусмотрено свыше 800 млн руб.). Площадь нового здания составит почти 17 тыс. кв. м, высота — 24 м. Сейчас учебное заведение располагается в трех зданиях, самое «молодое» из них — 1943 года постройки.