В Петербурге растет спрос на специалистов со знанием китайского языка

В Петербурге растет спрос на специалистов со знанием иностранных языков, особенно китайского. Об этом говорится в исследовании HeadHunter.

За четыре года число вакансий, предполагающих владение этим языком, с 2015 года в Санкт-Петербурге возросло в четыре с половиной раза. Чаще всего специалисты с таким навыком востребованы в области закупок, туризма, логистики и производства.

При этом больше всего соискателей со знанием китайского языка являются начинающими специалистами или студентами.