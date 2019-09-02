На юго-востоке Самарской области зафиксированы аномальные холода

В воскресенье, 1 сентября, на метеостанции Авангард в Алексеевском районе Самарской области зафиксирована аномально низкая температура воздуха. Столбик термометра там опустился до -0,9°С, сообщают в ФБГУ «Приволжское УГМС».

Предыдущий температурный минимум для этого дня был установлен в 1976 году, когда похолодало до -0,1°С.

По данным метеорологов, в средней тропосфере над Поволжьем установилась северная направленность воздушных течений. Поэтому осень началась прохладной погодой с ночными заморозками в отдельных районах. Однако дневной фон температуры воздуха начнет постепенно нарастать.

Андрей Сазонов