Шестерых жителей Удмуртии будут судить за незаконную рубку леса с ущербом в 5,4 млн рублей

Шестерых жителей Удмуртии будут судить за незаконную вырубку 178 куб. м лесных насаждений в Якшур-Бодьинском районе. Причиненный ущерб лесному хозяйству составил 5,43 млн руб., сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. За данное преступление предусмотрено до семи лет лишения свободы.

Установлено, что злоумышленники незаконно рубили ель и пихту на особо охраняемой территории с конца декабря 2013 года по февраль 2016 года. Сообщается, что они состояли в сговоре с сотрудником лесничества. Срубленные деревья перевозились на пилораму, владельцем которой был организатор преступной группы. Деятельность черных лесорубов пресекли сотрудники межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью УУР МВД по Удмуртии и оперативниками отдела МВД России по Якшур-Бодьинскому району.